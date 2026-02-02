Chi è Adrian Lahdo il talento neomaggiorenne dell'Hammarby che il Como ha pagato a peso d'oro

Il Como ha ufficializzato l’acquisto di Adrian Lahdo, il giovane talento svedese nato nel 2007. Cresciuto nell’Hammarby, Lahdo è arrivato in Italia con una operazione da 12 milioni di euro, una cifra che ha sorpreso molti, soprattutto perché ha battuto la concorrenza del Chelsea. È un’operazione importante per il club, che punta molto sul suo potenziale. Lahdo si presenta come un’ala dinamica e tecnica, pronto a mettersi in mostra in Serie B.

