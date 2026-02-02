CHERY sbarca in italia debutto a giugno con gamma ibrida
La casa automobilistica cinese Chery annuncia che arriverà in Italia a giugno. Il marchio debutta con una gamma di veicoli ibridi, puntando a farsi strada nel mercato europeo. La notizia arriva mentre il gruppo si prepara a rafforzare la sua presenza nel nostro paese.
(Adnkronos) – Il gruppo automobilistico cinese Chery annuncia il debutto ufficiale del brand CHERY in Italia a partire da giugno, completando così la propria strategia di consolidamento nel mercato europeo. L’ingresso segue il percorso già avviato con Omoda & Jaecoo. L'ingresso di CHERY nasce dalla lettura della transizione energetica in corso in Europa e dalla crescente domanda di soluzioni ibride (HEV e PHEV) considerate pratiche per l’utilizzo quotidiano. Il marchio si posizionerà nel segmento mainstream, con una gamma estesa dai modelli compatti di segmento A fino a soluzioni di vertice a 7 posti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Chery Italia
Chery sbarca in Italia con una gamma innovativa: il debutto ufficiale previsto per giugno
La casa automobilistica cinese Chery annuncia il suo arrivo in Italia, con il debutto ufficiale previsto per giugno.
Dr: rinnova accordo con Chery, per cinesi sbarco in Italia con gamma e rete autonoma
DR Automobiles Groupe rinnova l’accordo con Chery, supportando l’ingresso del marchio cinese in Italia.
Ultime notizie su Chery Italia
Argomenti discussi: La partnership tra DR Automobiles e Chery si rinnova per il ventennale; Ora Chery venderà le auto a DR e agli... italiani; Genesis 1,1. Il brand premium Hyundai arriva in Italia. Quale impatto.
CHERY sbarca in italia, debutto a giugno con gamma ibridaIl gruppo automobilistico cinese Chery annuncia il debutto ufficiale del brand CHERY in Italia a partire da giugno, completando così la propria strategia di consolidamento nel mercato europeo. adnkronos.com
Chery sbarca in Italia: gamma ibrida in arrivo, ecco quandoSCOPRI! Magazine Quotazioni Usato La Chery punterà principalmente su powertrain ibridi, in particolare full hybrid e plug-in, per arrivare ad avere - insieme agli altri brand - una gamma completa di N ... quattroruote.it
CHERY sbarca in Italia: il debutto completa la strategia europea del Gruppo, ampliando offerta, rete e piano per veicoli elettrici. #Chery #Italia #Auto #Mobilità #Elettrico megamodo.com/chery-debutta-… x.com
Il brand cinese Lepas sbarca in Indonesia. Inaugurato a Giacarta il primo showroom del nuovissimo marchio di veicoli elettrici a batteria (NEV) del gruppo cinese Chery. Non sembra fermarsi l’espansione a livello globale di Chery Corporation, il primo gruppo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.