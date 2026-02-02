CHERY sbarca in italia debutto a giugno con gamma ibrida

La casa automobilistica cinese Chery annuncia che arriverà in Italia a giugno. Il marchio debutta con una gamma di veicoli ibridi, puntando a farsi strada nel mercato europeo. La notizia arriva mentre il gruppo si prepara a rafforzare la sua presenza nel nostro paese.

(Adnkronos) – Il gruppo automobilistico cinese Chery annuncia il debutto ufficiale del brand CHERY in Italia a partire da giugno, completando così la propria strategia di consolidamento nel mercato europeo. L’ingresso segue il percorso già avviato con Omoda & Jaecoo. L'ingresso di CHERY nasce dalla lettura della transizione energetica in corso in Europa e dalla crescente domanda di soluzioni ibride (HEV e PHEV) considerate pratiche per l’utilizzo quotidiano. Il marchio si posizionerà nel segmento mainstream, con una gamma estesa dai modelli compatti di segmento A fino a soluzioni di vertice a 7 posti.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

