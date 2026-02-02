Chery sbarca in Italia con una gamma innovativa | il debutto ufficiale previsto per giugno

La casa automobilistica cinese Chery annuncia il suo arrivo in Italia, con il debutto ufficiale previsto per giugno. L’azienda punta a conquistare il mercato europeo portando in gamma modelli innovativi, dopo aver già ottenuto buoni risultati in altri paesi con i marchi Omoda e Jaecoo. La strategia è chiara: rafforzare la presenza e competere con i marchi già affermati nel settore auto.

Chery sbarca ufficialmente sul mercato italiano a partire dal mese di giugno, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza in Europa dopo il successo ottenuto in altri paesi grazie ai marchi Omoda e Jaecoo. L’ingresso ufficiale del marchio cinese, che già vanta oltre 120 mercati in cui è presente, rappresenta una mossa strategica nel quadro della sua “Europe Strategy”, un piano di espansione mirato a rafforzare la presenza nel Vecchio Continente. Il debutto in Italia non è un semplice lancio commerciale, ma un impegno a lungo termine, con l’obiettivo di costruire un’offerta locale che risponda alle esigenze del consumatore italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

