Cher tutto bene? Ai Grammy prima scorda l’annuncio poi sbaglia vincitore

Durante i Grammy di domenica a Los Angeles, Cher ha attirato l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per un momento di confusione sul palco. La cantante, che a maggio compirà 80 anni e ne dimostra 50, è apparsa smarrita e ha sbagliato a annunciare il vincitore. Un episodio che ha sorpreso i presenti e alimentato le discussioni sui limiti dell’età in uno degli eventi più prestigiosi del mondo della musica.

Premessa: Cher è un mito della Musica e della Natura, a maggio 2026 compirà 80 anni (80, signori!) e ne dimostra 50, ma sul palco dei Grammy Awards, andati in scena domenica 1° febbraio a Los Angeles, è parsa confusa e non proprio centrata. Come quando inviti nonna alla festa di Laurea e tempi quello che possa dire nel discorso di auguri. Nello specifico, e in ordine cronologico, dopo il discorso di ringraziamento per il premio alla carriera ricevuto, prima ha girato i tacchi e se n’è andata dimenticandosi di dover proclamare il vincitore della categoria “Miglior Disco dell’anno”. Poi, richiamata sul palco, è riuscita a “cannare” il nome, annunciando un artista morto nel 2005. 🔗 Leggi su Dilei.it

