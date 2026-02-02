Che fine hanno fatto i bonus della Regione per caregiver e asili nido

Molte famiglie di Roma e del Lazio si chiedono che fine abbiano fatto i bonus per caregiver e asili nido. I buoni per la non autosufficienza e le rette degli asili sembrano scomparsi, lasciando tante famiglie in attesa di risposte. La Regione non ha ancora comunicato nulla sui tempi di erogazione o eventuali novità. La situazione crea preoccupazione tra i genitori che avevano fatto affidamento su quei contributi per sostenere le spese di cura e scuola dei figli.

Ancora nessun aggiornamento sui bandi per il 2026. Il Pd chiede chiarimenti e l'assessore Maselli assicura: "La pubblicazione arriverà a breve" “Che fine hanno fatto i buoni per la non autosufficienza e gli asili nido?” è la domanda che molte famiglie, a Roma e nel Lazio, si stanno facendo. Mentre dall’opposizione, la consigliera dem Eleonora Mattia è tornata a chiedere di nuovo aggiornamenti alla Regione. A rispondere è l’assessore all’Inclusione sociale e ai servizi alla persona, Massimiliano Maselli, che annuncia: “I criteri dei nuovi avvisi sono già stati definiti e confido che al più presto ci sarà la pubblicazione”.🔗 Leggi su Romatoday.it

