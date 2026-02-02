Che cos’è la Candelora la festa che celebra anche la fine dell’inverno?

La Candelora si celebra il 2 febbraio e unisce tradizione religiosa e credenze popolari. La festa nasce nel IV secolo, in occasione della presentazione di Gesù al Tempio, ma ha radici che risalgono anche a riti pagani di purificazione. È un giorno in cui si accendono candele e si dà il benvenuto alla fine dell’inverno. Molti italiani si preparano a questa ricorrenza con riti e tradizioni che si tramandano da secoli.

La Candelora è una festa che mescola tradizione religiosa e credenze popolari. Celebrata il 2 febbraio, affonda le sue radici nel IV secolo con la presentazione di Gesù al Tempio, ma ha anche legami con antichi riti pagani di purificazione. Simboleggia il passaggio dall'inverno alla primavera e, secondo alcuni proverbi, il meteo di questa giornata svela se il freddo sta per finire. Inoltre, è considerata la "festa della luce", con la benedizione delle candele che rappresentano Cristo come guida per l'umanità. La celebrazione cristiana della Candelora prende origine dalla tradizione ebraica: secondo la legge mosaica, una madre che aveva partorito un figlio maschio doveva recarsi al Tempio dopo 40 giorni per la purificazione.

