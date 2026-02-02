Che cos’è il letrozolo e perché è una sostanza vietata | dai tortellini di Sara Errani al caso di Rebecca Passler a Milano-Cortina

Mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina, si accendono i riflettori su un caso inatteso. Nelle analisi di Rebecca Passler, atleta coinvolta nelle competizioni, è stato trovato il letrozolo, una sostanza vietata. La scoperta ha sorpreso molti, anche perché poco prima c’era chi parlava di tortellini di Sara Errani, e ora si discute di doping. La questione è ancora aperta, ma intanto le gare e la cerimonia di apertura restano in secondo piano.

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina sulla bocca di tutti non c’è la cerimonia d’apertura – prevista per il 6 febbraio – e nemmeno le gare di sci alpino, ma il letrozolo, sostanza trovata nelle analisi di Rebecca Passler. La biatleta – tra le cinque convocate nella specialità per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 – ha effettuato un controllo eseguito da Nado Italia ed è stata trovata positiva alla sostanza in questione: è il primo caso di positività alle Olimpiadi. Il letrozolo, un inibitore dell’aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa, è la stessa che costò una squalifica di dieci mesi a Sara Errani nel 2017. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, i riflettori si accendono su un caso di doping che sta facendo discutere.

La biathleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping durante i controlli a Milano-Cortina.

