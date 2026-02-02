Champions League playoff dal sapore europeo | Juventus contro Galatasaray

Questa sera si gioca il primo atto del doppio confronto tra Juventus e Galatasaray per i playoff di Champions League. La partita si svolge a Torino, dove i bianconeri cercano di mettere da subito le cose in chiaro contro la squadra turca. Spalletti si prepara a guidare la sua squadra in una sfida importante, che potrebbe decidere il passaggio alla fase a gironi. I tifosi sono in fermento, sperando in un risultato positivo già all’andata.

Il sorteggio di Nyon per i playoff di Champions League ha accoppiato la Juventus al Galatasaray, fissando un doppio confronto che mette di fronte la squadra di Luciano Spalletti e il club turco in una fase decisiva della competizione. L’urna ha indicato una sfida dal peso specifico elevato, non solo per il valore tecnico delle rose ma anche per una tradizione che, numeri alla mano, non sorride ai bianconeri. Un avversario cresciuto con ambizione europea. Negli ultimi anni il calcio turco ha accelerato il proprio processo di crescita e il Galatasaray ne è diventato il manifesto. Investimenti mirati e una politica sportiva aggressiva hanno costruito una rosa che mescola talento emergente e profili di caratura internazionale, soprattutto nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Questa mattina a Nyon è stato fatto il sorteggio dei playoff di Champions League.

La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di febbraio della Champions League 20252026.

Hasan a: “Biz hikaye aryoruz! Juventus gibi maç lazm!” #galatasaray #gs #cimbom

