Cesena vietata ai tifosi del Pescara Curva Ferrovia comunque aperta per gli studenti locali

Viste le restrizioni, i tifosi del Pescara non potranno seguire la squadra allo stadio di Cesena. La trasferta è vietata ai supporter biancazzurri, che però potranno comunque assistere alla partita dalla Curva Ferrovia, riservata agli studenti locali. Venerdì sera il Manuzzi sarà vuoto per gli ospiti, mentre i tifosi di casa potranno tifare senza problemi.

Cesena interdetta per i tifosi del Pescara. L'anticipo del turno n.23 in Serie B vedrà il Delfino fare visita al primo avversario in campionato (nell'Open Day Cavallucco corsaro in riva all'Adriatico) ma venerdì sera non ci saranno supporters biancazzurri sugli spalti del Manuzzi. Come noto, infatti, a seguito del Decreto del Ministero dell’Interno, che in data 20 gennaio ha stabilito la chiusura del settore ospiti di ogni impianto sportivo nel quale la Società Delfino Pescara 1936 disputerà gli incontri in trasferta fino al 15 febbraio 2026, il club Cesena FC ha ufficialmente comunicato che le autorità di pubblica sicurezza hanno accolto la richiesta dei bianconeri per consentire l’apertura straordinaria della Curva Ferrovia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il settore ospiti dello stadio di Cesena rimane chiuso per i tifosi del Pescara, ma la curva Ferrovia viene aperta gratuitamente agli studenti.

Gli studenti del Pescara sono tornati in Curva Ferrovia per la partita contro il Cesena.

