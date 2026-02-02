Cesarine asessuali e la Romagna che resta senza Appennino

La Romagna si trova di fronte a diversi problemi, tra cui la perdita di spazi e tradizioni. La comunità delle Cesarine, che rappresenta un pezzo di storia enogastronomica locale, si sente sempre più in difficoltà. Mentre la città di Rimini continua a cambiare, il territorio dell’Appennino rimane vuoto e trascurato. La scorsa settimana, con il nostro approfondimento, abbiamo parlato di queste sfide e di come la regione cerca di reagire.

La Romagna resta senza Appennino? I comuni romagnoli rischiano di perdere lo status di "montani", con conseguenze pesanti su fondi, servizi e infrastrutture. Scuole, sanità e trasporti potrebbero subire tagli, mentre lo spopolamento già accelera. Cesarine, asessuali e il rischio di "perdere" l'Appennino Questa settimana, il nostro approfondimento si concentra sulla questione delle Cesarine, le donne custodi delle ricette tradizionali della cucina romagnola. La Romagna resta senza Appennino: cosa succede se 22 comuni smettono di essere montani La Regione Emilia-Romagna sta vivendo un cambiamento importante.

