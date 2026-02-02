Cesarine asessuali e il rischio di perdere l' Appennino

Questa settimana, il nostro approfondimento si concentra sulla questione delle Cesarine, le donne custodi delle ricette tradizionali della cucina romagnola. Mentre si discute di come preservare le tradizioni, cresce il timore che l’Appennino possa perdere il suo carattere autentico. Le comunità locali si impegnano per mantenere vive le usanze, ma la sfida è grande e rischia di lasciarli indietro con il tempo che passa veloce.

Sono alcuni dei temi al centro delle notizie da non perdere pubblicate negli ultimi giorni su Dossier ForliToday, il canale dedicato a inchieste e approfondimenti Nella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo affrontato varie tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata. La Romagna resta senza Appennino? I comuni romagnoli rischiano di perdere lo status di "montani", con conseguenze pesanti su fondi, servizi e infrastrutture. Scuole, sanità e trasporti potrebbero subire tagli, mentre lo spopolamento già accelera.🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'Appennino toscano si trova di fronte a una minaccia che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro.

