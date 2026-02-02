Cesarine asessuali e il questionario sui professori di sinistra

La settimana scorsa, Ravenna è tornata a discutere di temi di spicco. Con Dossier RavennaToday abbiamo parlato di Cesarine, di come sono percepite e di alcune polemiche che le coinvolgono. Ma ci sono anche questioni più politiche, come il questionario sui professori di sinistra, che hanno acceso il dibattito tra cittadini e addetti ai lavori. La città si muove, tra nuove idee e vecchie tensioni.

Sono alcuni dei temi al centro delle notizie da non perdere pubblicate negli ultimi giorni su Dossier RavennaToday, il canale dedicato a inchieste e approfondimenti Anche la scorsa settimana con Dossier RavennaToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata. La Romagna resta senza Appennino? I comuni romagnoli rischiano di perdere lo status di "montani", con conseguenze pesanti su fondi, servizi e infrastrutture. Scuole, sanità e trasporti potrebbero subire tagli, mentre lo spopolamento già accelera.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Cesarine Professori Cesarine, asessuali e il rischio di "perdere" l'Appennino Questa settimana, il nostro approfondimento si concentra sulla questione delle Cesarine, le donne custodi delle ricette tradizionali della cucina romagnola. Cesarine, asessuali e la Romagna che resta senza Appennino La Romagna si trova di fronte a diversi problemi, tra cui la perdita di spazi e tradizioni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Cesarine Professori Argomenti discussi: Cesarine, asessuali e il rischio di perdere l'Appennino. Le Cesarine a Bologna: le eredi delle adzore per salvare la memoriaNel mondo degli star chef, delle trasmissioni televisive di gare gastronomiche, di infinite scelte culinarie nei più disparati ristoranti, se c’è una cosa che non è arretrata di un millimetro nella ... repubblica.it Le Cesarine compiono 20 anni, con loro è nato il trend dei ristoranti a casa (a prezzi stellari)La più antica rete di cuoche e cuochi amatoriali d’Italia che aprono le porte di casa a una clientela all’80 per cento straniera compie 20 anni. Il termine Cesarina è il nome comune che un tempo ... gamberorosso.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.