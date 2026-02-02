Un uomo armato di bastoni nunchaku ha seminato il panico a Rogoredo, nel secondo episodio in pochi giorni. Dopo aver rubato una pistola a un vigilante, ha sparato contro gli agenti arrivati sul posto. La polizia sta cercando di catturarlo, ma lui si nasconde ancora tra le strade del quartiere. La scena si è svolta in modo violento e improvviso, lasciando tutti sotto shock.

Andava a Rogoredo, episodio 2. Ma lui non “vosava come un strascée”, come quello di Jannacci, lui usava bastoni “nunchaku” come nei film del Kung Fu e da ultimo ha rubato una pistola a un vigilante e ha sparato contro la polizia. Cosa ci facesse a piede libero a Milano un cinese irregolare, già fermato tre volte in quattro giorni e inspiegabilmente dimesso da un centro psichiatrico d’emergenza, non lo si può capire. Può darsi che fosse arrivato apposta, come gli altri teppisti globali, e intendesse andare a menare le mani a Torino, come l’altro anarco-delinquente di 22 anni in trasferta da Grosseto (un posticino peggio di Wuhan, in effetti) che ha quasi ammazzato un agente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - C’era un paese in coma

Approfondimenti su Rogoredo episodio2

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rogoredo episodio2

Argomenti discussi: Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono pezzi del paese. La terra si alzava come se fosse sollevata da una forza immensa; Caterina Caselli: ‘Nessuno mi può giudicare’ è ancora un manifesto di libertà; Comunicazione Italiana; Controluce: il pinguino che non c’era. Quando un errore svela la verità sulla Groenlandia.

Come il paese, negli anni, ha assunto la sua conformazione - facebook.com facebook