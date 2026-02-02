Centro conferenze di piazza Zanellato | 890mila euro per la riqualificazione

Il centro conferenze di piazza Zanellato a Padova riapre dopo i lavori di riqualificazione. La Camera di Commercio ha investito 890mila euro per ristrutturarlo, creando uno spazio moderno per meeting, conferenze e corsi di formazione. Si trova nel cuore dell’area considerata il “chilometro blu dell’innovazione” e ora è pronto a ospitare eventi di livello.

Chiuso e inutilizzato dal 2020, il Presidente Santocono: «Sarà spazio di riferimento per il tessuto economico cittadino». Riaprirà i battenti, completamente rinnovato, all’inizio del 2027 Nei giorni scorsi infatti la giunta dell’ente camerale ha approvato il “quadro esigenziale” del progetto, ovvero il documento tecnico che ne definisce gli obiettivi e le linee guida. Un intervento di riqualificazione, adeguamento funzionale e impiantistico - accompagnato da uno stanziamento complessivo di 890mila euro - che consentirà di “restituire a nuova vita” agli spazi chiusi dal 2020. Il progetto di riqualificazione architettonica prevede il rifacimento e la sostituzione di pavimentazioni, controsoffitti, illuminazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

