Centri per l’impiego della Puglia attivano oltre 4300 offerte su diversi settori tra Bari Foggia e Bat

Più di 4.300 offerte di lavoro sono state pubblicate nei centri per l’impiego delle province di Bari, Foggia e Bat. I dati del report di ARPAL Puglia mostrano che in due settimane sono state attivate numerose posizioni in diversi settori. La regione cerca di mettere in contatto chi cerca lavoro con le aziende che hanno bisogno di personale.

Più di 4.300 nuove posizioni lavorative sono state messe a disposizione nei centri per l’impiego delle province di Bari, Bat e Foggia, secondo i dati del report bisettimanale Workup, curato da ARPAL Puglia. L’incremento del fabbisogno occupazionale segnala una ripresa significativa del mercato del lavoro nella regione, con un’attenzione particolare rivolta ai settori a più alto impatto sociale ed economico. Il 75% delle richieste proviene dal terziario avanzato, con un’enfasi marcata sul turismo, la ristorazione e l’animazione, settori che insieme richiedono 3.319 figure professionali. Il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione emerge come leader assoluto con 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centri per l’impiego della Puglia attivano oltre 4300 offerte su diversi settori tra Bari, Foggia e Bat Approfondimenti su Centri per l impiego Puglia Centri Impiego, quasi 2500 persone da assumere nelle province di Foggia, Bat e Bari Centri Impiego, più di 2400 posti disponibili nelle province di Foggia, Bari e Bat Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Centri per l impiego Puglia Argomenti discussi: Provincia di Brescia: Lavoro e Centri per l’Impiego; Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 35 annunci di lavoro e 80 figure ricercate; Conferenza stampa Ordine Giornalisti – Presidente Acquaroli: Lavoriamo insieme una regione sempre più forte e competitiva; Offerte di lavoro, 123 posizioni aperte nei centri per l’impiego della provincia. Concorso Regione Sicilia 2026 200 posti nei CPI: chi può partecipareBando 2025 per 200 funzionari nei Centri per l’impiego in Sicilia: vediamo profili, requisiti, lauree ammesse, domanda su InPA, prova scritta e materie. fiscoetasse.com Fondi del Pnrr ai centri provinciali per l'impegoUna risposta alle esigenze lavorative locali può venire dal potenziamento dei centri per l’impiego, reso possibile da un accordo tra Provincia e Regione. Sono infatti previsti interventi mediante i ... intornotirano.it “WORKUP”: PIÙ DI 4300 POSIZIONI LAVORATIVE PROPOSTE DAI CENTRI IMPIEGO DI BARI, BAT E FOGGIA - facebook.com facebook

