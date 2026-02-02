Centinaia di giovani atleti si sono dati appuntamento a Riesi per un pomeriggio di calcio passione e sport senza età

Oggi a Riesi si è vissuto un pomeriggio di sport e passione. Centinaia di giovani atleti hanno invaso il campo di calcio a 5 per l’ultimo evento della stagione dedicato al calcio giovanile. La partita è stata un mix di energia e divertimento, con tanti ragazzi che si sono sfidati con entusiasmo. La giornata ha mostrato ancora una volta quanto il calcio possa unire e coinvolgere tutta la comunità.

Centinaia di giovani atleti hanno riempito il campo di calcio a 5 di Riesi per l'ultimo appuntamento stagionale dedicato al calcio giovanile. L'evento, organizzato dalla Polisportiva Olympia Riesi con il coordinamento di Mimmo Cirrito, Angelo Bellina e Valeria Di Cristina, ha visto la partecipazione di oltre cento bambini tra i 6 e i 12 anni, tutti impegnati in un torneo di calcio a 5 dal titolo "Don Bosco". L'iniziativa, che si è svolta nel pomeriggio del 1° febbraio 2026, ha chiuso una serie di manifestazioni sportive dedicate al santo dei giovani, celebrando non solo la competizione ma anche i valori del fair play, della collaborazione e della passione per lo sport.

