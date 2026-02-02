Cellulari e oggetti vietati in cella maxi operazione nel carcere di Agrigento | plauso del Sappe

La polizia penitenziaria di Agrigento ha messo in atto una grande operazione di controllo nel carcere. Durante la sera del 31 gennaio, hanno fatto una perquisizione che ha portato al sequestro di diversi oggetti vietati, tra cui cellulari. Più persone sono state denunciate. Il Sappe ha espresso il suo plauso per l’intervento.

Perquisizione straordinaria nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo con rinforzi da altri istituti siciliani. Sequestrati telefoni e materiali illeciti, diversi detenuti denunciati. Il sindacato elogia l’operato degli agenti e chiede più strumenti tecnologici Durante le operazioni durate diverse ore, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiale illecito, in particolare telefoni cellulari tra smartphone e microcellulari, oltre ad altri oggetti di varia natura. A seguito dei controlli diversi detenuti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato che vanno dall’accesso indebito a dispositivi di comunicazione fino alla resistenza e violenza a pubblico ufficiale e al danneggiamento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Agrigento Cellulare Cellulari e droga in cella: blitz in carcere del “Sappe” Viterbo: Rotelli (Fd’I), maxi operazione in carcere conferma che Stato c’e’, plauso ad agenti Un’operazione di rilievo si è svolta nel carcere di Viterbo, confermando l’efficacia delle forze dell’ordine. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Agrigento Cellulare Argomenti discussi: Involucri di hashish nel pacco per un detenuto; Carcere Livorno, trovati 63 involucri di hashish in un pacco di generi alimentari; Social vietati ai minori di 15 anni, Macron vuole la legge subito in Francia per proteggere i bambini; Droga nel pacco indirizzato a un detenuto. Cellulari vietati tra pro e controE’ tutto pronto al liceo scientifico Galilei che quest’anno avrà come preside un reggente dopo la pausa presa dalla dirigente Alessandra Rucci, che ha lasciato l’incarico temporaneamente per una ... ilrestodelcarlino.it Istituti superiori. Cellulari vietati: Norma attesaL’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e i dirigenti scolastici continuano a interrogarsi su come applicare concretamente la circolare con cui il ministro dell’Istruzione Valditara ha vietato ... ilrestodelcarlino.it Proiettili invisibili: perché gli oggetti liberi in auto sono un pericolo In auto, un oggetto libero può colpire con una forza 50 volte superiore al suo peso. Dai cellulari ai ciondoli sullo specchietto, ecco come eliminare i proiettili invisibili. #sicurezza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.