Cecina occupano abusivamente un appartamento | tre denunciati

Questa mattina a Cecina, tre uomini sono stati denunciati per aver occupato abusivamente un appartamento. Si tratta di cittadini di origine nordafricana, tra i 19 e i 56 anni. La polizia è intervenuta e ha chiarito la situazione.

Tre cittadini di origine nordafricana di età compresa tra i 19 e i 56 anni sono stati denunciati per invasione di terreni e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Cecina, con l'aiuto dei colleghi di Rosignano, il gruppetto avrebbe occupato abusivamente un appartamento senza averne i requisiti. I tre sono stati scoperti grazie a un'attenta analisi di documenti, acquisizione di notizie da persone informate e messe a sistema con ulteriori approfondimenti condotti anche attraverso la consultazione di banche dati. L'immobile in questione è stato poi liberato.

