C’è un sentiero da brividi in Europa | dove provare l’emozionante cammino sospeso

In Spagna, il Caminito del Rey torna a essere accessibile, ma il suo fascino rimane intatto. Un tempo considerato uno dei percorsi più pericolosi al mondo, ora il sentiero è stato restaurato e si può attraversare in tutta sicurezza. Chi cerca emozioni forti può camminare tra le pareti di roccia, con il cuore in gola, ma senza rischiare la vita. La visita diventa un’esperienza unica, tra paesaggi mozzafiato e un brivido che resta impresso.

Il Caminito del Rey in Spagna fino a qualche anno fa era uno dei cammini più pericolosi al mondo. Oggi è stato restaurato e si può percorrere in sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Caminito del Rey

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Caminito del Rey

Argomenti discussi: Tra sorgenti e case in pietra, in Sicilia c’è un Sentiero dedicato ai borghi ancora da scoprire; Scontro fatale sul sentiero: condannato il ciclista; Madonie: inaugurato il sentiero dei borghi tra storia, paesaggio e comunità; Tra boschi e rapaci: sulla collina nasce il Sentiero dei Gufi.

Tra sentieri nascosti e natura incontaminata: 10 meraviglie dell’Italia meno conosciutaOltre ai luoghi più battuti esiste un’Italia più intima, autentica e altrettanto sorprendente. Tesori che aspettano solo di essere scoperti ... repubblica.it

Trekking in Langa, 500 chilometri di sentieri tra Barolo, Barbaresco e Alta Langa: Qui il cammino è un altro modo di vivere il territorioIl fondatore e presidente Elio Sabena: Negli anni ’90 non c’era nulla di segnalato. Oggi la rete è mappata e curata, ma la priorità resta la manutenzione. Il futuro? Piste ciclabili e grandi collegam ... targatocn.it

Buongiorno a tutte /i Domani si ricomincia con la passeggiata sul sentiero dei presepi a Barone C.se Ritrovo e partenza a Candia c.se in piazza Europa alle 14,30 - facebook.com facebook