C'è un sentiero da brividi in Europa | dove provare l'emozionante cammino sospeso

In Spagna, il Caminito del Rey torna a essere accessibile, ma il suo fascino rimane intatto. Un tempo considerato uno dei percorsi più pericolosi al mondo, ora il sentiero è stato restaurato e si può attraversare in tutta sicurezza. Chi cerca emozioni forti può camminare tra le pareti di roccia, con il cuore in gola, ma senza rischiare la vita. La visita diventa un’esperienza unica, tra paesaggi mozzafiato e un brivido che resta impresso.

Il Caminito del Rey in Spagna fino a qualche anno fa era uno dei cammini più pericolosi al mondo. Oggi è stato restaurato e si può percorrere in sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

