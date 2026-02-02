C’è un motivo se non l’ho mai ringraziata… Giulia Stabile la verità shock su Maria De Filippi

Giulia Stabile rompe il silenzio e rivela un aspetto inedito del suo rapporto con Maria De Filippi. In un’intervista, l’ex vincitrice di Amici spiega che non l’ha mai ringraziata pubblicamente, e lo fa con parole sincere. Racconta che dietro il suo successo ci sono momenti difficili, insicurezze e anche critiche dure che ha dovuto affrontare. La giovane cantante si apre di fronte alle telecamere, chiarendo che il suo percorso non è stato facile come sembra e che, nonostante tutto, la gratitudine verso chi le ha dato una possibilità non

Dietro il sorriso e il talento di Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, si nasconde un percorso segnato da insicurezze, critiche e giudizi costanti. La ballerina, oggi 23enne e residente a Londra, ha raccontato a Nicolò De Devitiis de Le Iene le difficoltà legate ai commenti negativi sul suo corpo, alla percezione di sé e agli effetti del successo precoce. In due giorni di colloquio intenso, Stabile ha svelato aspetti inediti della sua vita privata e della carriera, tra delusioni amorose e un ringraziamento mai pronunciato. Body shaming e lotta con gli haters. Giulia ha raccontato come il successo ad Amici abbia scatenato un’ondata di critiche sul suo aspetto fisico e sulla sua personalità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Ad Amici ero l’oca per la mia risata”. Giulia Stabile racconta il body shaming, gli haters e il peso di quelle parole. Dal rapporto con Maria De Filippi al motivo per cui non l’ha mai ringraziata, una confessione intima e sincera. - facebook.com facebook