C’è documentario di Netflix che viene pubblicizzato usando il nome Red Hot Chili Peppers Ma non c’entriamo nulla | la band avvisa i fan

Netflix annuncia un nuovo documentario sulla band, ma i Red Hot Chili Peppers chiariscono subito che non c’entra nulla con il titolo. La band ha preso le distanze, spiegando che il film si concentrerà sui primi anni della loro carriera, senza coinvolgere direttamente il gruppo. La data di uscita è fissata per il 20 marzo.

Netflix esplorerà il primo periodo della carriera dei Red Hot Chili Peppers nel documentario dal titolo “The Rise of the Red Hot Chili Peppers”, che debutterà il 20 marzo. Secondo Variety, il film si concentrerà sul ruolo formativo del chitarrista originale Hillel Slovak, morto per overdose nel 1988. il progetto è stato diretto da Ben Feldman e si basa su nuove interviste con i membri dei Red Hot Chili Peppers Flea e Anthony Kiedis, oltre ad amici e familiari di Slovak. Ma Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith non ci stanno e con un lungo post sui social hanno voluto mettere le mani avanti e specificare: “Circa un anno fa, ci è stato chiesto di essere intervistati per un documentario su Hillel Slovak. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I Red Hot Chili Peppers hanno deciso di prendere le distanze da un nuovo documentario prodotto da Netflix.

Un nuovo documentario su Netflix promette di raccontare i Red Hot Chili Peppers, ma alla fine si concentra soprattutto sul primo chitarrista Hillel Slovak, scomparso nel 1988.

