Cattivi maestri la verità choc | il docufilm sugli abusi nel calcio arriva a Napoli

Gli abusi nel calcio tornano a scaldare il dibattito pubblico. A Napoli arriva un nuovo docufilm che mette in luce le violenze nascoste nel mondo dello sport, spesso ignorate o taciute. Le storie di vittime di abusi traumatici vengono riproposte con forza, svelando un lato oscuro che non si può più nascondere. Il film punta i riflettori su un problema che riguarda anche il calcio, dimostrando che nessun settore è immune.

Gli abusi traumatici che ci sono nel mondo dello sport e, in particolar modo nel calcio. Non sono settori immuni e invulnerabili da questo tipo di violenze, anzi, ci sono benché le denunce non siano spesso sventolate. N’è un esempio la storia vera di Vincenzo Fuoco, formatore esperto nella tutela dei minori per il Coordinamento Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ripercorsa nel docufilm Cattivi Maestri, diretto da Roberto Orazi che domani, martedì 3 febbraio, alle ore 19 sarà presentato a Napoli a Casa Cinema. Una decisione che è un alert per i bambini che desiderano intraprendere la carriera sportiva e le loro famiglie, ma che al tempo stesso lo sta aiutando a esorcizzare quanto gli è accaduto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Cattivi Maestri

Questa mattina, Zangrillo commenta l’episodio di ieri, definendolo prevedibile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cattivi Maestri

Argomenti discussi: Zangrillo Contro poliziotto è stato tentato omicidio, è deriva terroristica.

Il coro dei cattivi maestri che avvelena la democraziaGettano benzina dove sanno che il fuoco può attecchire con più facilità e trasformarsi in un rogo permanente di proteste fini a sé stesse ... ilroma.net

Askatasuna, Zangrillo: I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galeraAskatasuna, Zangrillo: I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galera ... msn.com

Ci saranno altri feriti e altre vittime Altre parole afone e promesse vuote Altri silenzi e occhi chiusi Altri cattivi maestri e cattivi allievi Altre strumentalizzazioni e ipocrisie Poi tutto tornerà come prima. Quando cadrà un altro scudo umano sarà troppo tardi. - facebook.com facebook