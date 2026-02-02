CATL ha annunciato in Cina una nuova batteria chiamata 5C. Questa tecnologia permette di ricaricare molto più velocemente rispetto alle soluzioni attuali e promette una durata record di fino a 1,8 milioni di chilometri. La società cinese punta a rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici con questa novità.

CATL, il colosso cinese della produzione di batterie per veicoli elettrici, ha presentato una nuova generazione di accumulatori denominata 5C, progettata per superare i limiti più stringenti in termini di durata e prestazioni. Il dato più rilevante è che queste batterie, in condizioni ambientali normali, mantengono almeno l’80% della loro capacità dopo 3.000 cicli di carica e scarica, equivalente a circa 1,8 milioni di chilometri di percorrenza. Il valore è sei volte superiore alla media attuale del settore e potrebbe coprire l’intera vita utile di un’auto, anche in uso intensivo. La tecnologia è stata testata anche in ambienti estremi: a 60 gradi centigradi, come quelli tipici di città desertiche come Dubai, la capacità residua rimane sopra l’80% dopo 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CATL svela batteria 5C: ricarica ultraveloce e durata record di 1,8 milioni di chilometri

