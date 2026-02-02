Castelnuovo Val di Cecina | memoria e testimonianza restituito il pellegrinaggio Aned ai campi di sterminio

A Castelnuovo Val di Cecina, la comunità si è riunita per ricordare e testimoniare. Durante l’incontro, è stato restituito il pellegrinaggio dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di sterminio, in parallelo alla mostra “Una Memoria che ci sovrasta”. I partecipanti hanno ascoltato storie e ricordi di chi ha vissuto l’esperienza dei lager, mantenendo viva la memoria di quanto accaduto.

L'incontro si è tenuto in parallelo alla mostra "Una Memoria che ci sovrasta", curata dalla sezione A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) di Pisa, visitabile dal 27 al 28 gennaio, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00. La mostra ha offerto ai visitatori un percorso di riflessione sulla deportazione e sui crimini del nazifascismo, contribuendo a rafforzare il valore della memoria storica come strumento di consapevolezza civile. Da anni i Comuni dell'Alta Val di Cecina finanziano un concorso legato alla Giornata della Memoria: al vincitore viene offerta la possibilità di partecipare al Pellegrinaggio A.

