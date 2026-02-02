Castel Frentano deleghe rimodulate dopo la crisi in giunta L' opposizione | Un regolamento di conti

Dopo la crisi in giunta, il sindaco Mario Verratti ha deciso di riassegnare le deleghe agli assessori. La mossa arriva poco dopo il confronto acceso tra i componenti della maggioranza, che alcuni chiamano “un regolamento di conti”. Ora si attende di capire se questa rimodulazione aiuterà a placare le tensioni e a stabilire di nuovo un equilibrio all’interno del municipio.

Dopo la crisi in giunta, il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti, ha rimodulato le deleghe agli assessori. Ad essere penalizzati da questa ridistribuzione sono il vicesindaco Gianni Pasquini e l'assessore Camilla Tomczak, che a novembre si erano astenuti dal votare il bilancio. A dividere la giunta, poi, era stato anche il mancato rinnovo dell'incarico di comandante della polizia locale al capitano Francesco Giancristofaro, su cui il primo cittadino e gli altri due assessori, Desiree Di Loreto e Adele Abbonizio, hanno messo il veto. "Altro che rilancio: è un regolamento di conti.

