Cassino disposta l’autopsia sulla 17enne deceduta dopo essere caduta dal terrazzo di casa

Questa mattina a Cassino si attende l’esito dell’autopsia sulla salma di Ramona D’Aliesio, la ragazza di 17 anni trovata senza vita domenica mattina in via San Marco. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo, dopo che si è verificato un incidente fatale. La famiglia è sotto shock, mentre si cercano risposte sulla dinamica di quella caduta dal terrazzo di casa.

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Ramona D'Aliesio, la ragazza di 17 anni trovata senza vita all'alba di domenica in via San Marco, a Cassino. La giovane viveva nello stesso stabile insieme alla madre e tra pochi giorni avrebbe compiuto 18 anni. Il ritrovamento e la prima ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri intervenuti sul posto, il corpo è stato rinvenuto all'esterno del palazzo. Le circostanze dell'accaduto sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'allarme dato da un residente e l'arrivo dei soccorsi. A far scattare l'allarme è stato un residente della zona, che, dopo aver notato il corpo, ha contattato immediatamente i soccorsi.

#Ramona-D’Aliesio || Questa mattina si sono concluse le operazioni di prima verifica sul corpo di Ramona D’Aliesio, la ragazza di 17 anni trovata senza vita domenica all’alba in via San Marco a Cassino.

