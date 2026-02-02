Caso Passler ai Giochi | cos' è il letrozolo e perché è vietato nello sport

Il caso di Rebecca Passler ai Giochi mette di nuovo sotto i riflettori il doping farmacologico. La giovane atleta è finita nel mirino per l’uso del letrozolo, un farmaco vietato nello sport. Il suo caso ha riacceso il dibattito su come alcune sostanze possano alterare l’equilibrio ormonale e dare un vantaggio sleale. Il tema è tornato all’attenzione, tra conferme e smentite, mentre gli inquirenti cercano di chiarire cosa sia successo.

A pochi giorni dall'apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026, il primo caso di positività emerso nel villaggio olimpico riporta al centro del dibattito il tema del doping farmacologico e dei suoi meccanismi meno conosciuti. La positività della biatleta azzurra Rebecca Passler al letrozolo non riguarda una sostanza "classica" da palestra o da sprint, ma un farmaco nato per uso terapeutico, capace però di incidere in modo profondo sull'equilibrio ormonale dell'organismo. Un caso che diventa occasione per capire che cos'è il letrozolo, perché è vietato nello sport e quali effetti può avere sul corpo di un'atleta, anche al di fuori della competizione.

