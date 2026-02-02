Jeffrey Epstein avrebbe avuto un figlio segreto 15 anni fa. A rivelarlo è un’e-mail di Sarah Ferguson, ex moglie del Principe Andrea. La lettera è stata resa pubblica venerdì, tra i documenti desecretati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La scoperta riaccende i riflettori sul caso e solleva nuovi interrogativi sulla sfera privata dell’imprenditore e sui collegamenti di famiglia.

Jeffrey Epstein avrebbe avuto un figlio segreto 15 anni fa. Lo rivela un’e-mail inviata da Sarah Ferguson, ex moglie di Andrew Mountbatten-Windsor (in precedenza noto come Principe Andrea, duca di York), e pubblicata venerdì tra i nuovi documenti desecretati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ferguson si congratulò con lui nella mail inviata il 21 settembre 2011 dopo che era già stato condannato per aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. “Non so se sei ancora su questo, ma ho sentito dal Duca che hai avuto un maschietto”, scrisse la donna. Ex ambasciatore si dimette dal partito laburista dopo gli Epstein files. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, media: ha avuto un figlio segreto 15 anni fa

