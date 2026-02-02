Bill e Hilary Clinton potrebbero finire in manette. La Camera americana sta valutando se il loro coinvolgimento nei file di Jeffrey Epstein costituisca un’offesa al Congresso. La decisione arriverà già mercoledì prossimo, lasciando aperta la possibilità di un processo penale. Anche la principessa ereditaria norvegese è coinvolta nelle indagini.

Bill e Hilary Clinton rischiano il carcere sul caso Epstein. Il coinvolgimento nei file del finanziere dell’ex presidente e della moglie (candidata alla Casa Bianca nel 2016) sarà valutato come offesa al Congresso dalla Camera americana mercoledì prossimo. I Clinton. La Commissione per il regolamento della Camera americana voterà alle 16 di oggi, le 22 in Italia, due risoluzioni per accusare Bill e Hillary Clinton di oltraggio al Congresso nell’ambito del caso Jeffrey Epstein. Dopo il voto in commissione, dove è probabile che le due risoluzioni siano approvate, la palla passa alla Camera che potrebbe votare già domani o mercoledì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Epstein, i Clinton rischiano il carcere: coinvolta anche la principessa ereditaria norvegese

Approfondimenti su Epstein Caso

Il caso Epstein ha coinvolto numerose figure pubbliche e ha suscitato grande attenzione negli Stati Uniti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il caso Epstein: Nuovi Dettagli #Epstein#MisteriIrrisolti#TrueCrime#TrameDiMistero

Ultime notizie su Epstein Caso

Argomenti discussi: Caso Epstein, Trump: I documenti mi assolvono. Bbc: Vittima inviata in Gb per avere sesso con Andrea; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti; Epstein, 3 milioni di nuovi file: Trump è coinvolto 3200 volte. Gates? S’è preso una malattia.

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton a rischio incriminazione per oltraggio al CongressoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton a rischio incriminazione per oltraggio al Congresso ... tg24.sky.it

Caso Epstein, Trump: Quelle foto diffuse solo per sviare dal successo dei repubblicaniWASHINGTON. L’ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary, candidata presidenziale 2016, si sono rifiutati di testimoniare davanti ai legislatori del Congresso nell’ambito dell’indagine della ... lastampa.it

Le rivelazioni dai nuovi files resi pubblici sul caso #Epstein. Dalla Norvegia alla Gran Bretagna lo scandalo dei rapporti con l’ex finanziere, getta ombra o travolge politici e teste coronate. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com facebook

Caso Epstein, nei documenti divulgati dal dipartimento di Giustizia Usa compaiono i nomi di almeno 43 vittime x.com