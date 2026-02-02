Dopo le polemiche sull’ingresso di Claudia Centi in giunta, il sindaco Giovanni Campatelli risponde alle critiche di Avs. La questione tiene banco da settimane, con opinioni contrastanti sulla scelta del nuovo assessore alla Cultura. La tensione resta alta mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Botta e risposta dopo le polemiche per l’ingresso in giunta di Claudia Centi, nuovo assessore alla Cultura voluto dal sindaco Giovanni Campatelli (insieme nella foto) a poco più di due mesi dal ritiro delle deleghe all’ex-assessore Claudia Conforti. Il primo cittadino di Certaldo replica. "In merito all’intervento di Sinistra Italiana-AVS – spiega in una nota –, ritengo opportuno chiarire che la scelta del nuovo Assessore è stata guidata esclusivamente da criteri di competenza tecnica e adeguatezza al ruolo, in una fase amministrativa che richiede una giunta pienamente operativa ed efficace, e che né all’inizio del mandato né nella fase attuale è mai stato formalmente proposto da AVS, se non attraverso un unico nominativo già allora come oggi, un profilo dotato di competenze tecniche specifiche e di comprovata capacità operativa nel settore di riferimento, tali da consentire un contributo immediato e sostanziale all’attività amministrativa, che non può limitarsi a funzioni di rappresentanza, ma richiede lavoro quotidiano, conoscenza dei procedimenti e responsabilità decisionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso assessore. Ora Campatelli replica ad Avs

