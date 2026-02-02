Casal di Principe 57enne esplode tre colpi di pistola contro la moglie e poi si costituisce

Un uomo di 57 anni ha sparato tre colpi di pistola contro la moglie a Casal di Principe. Dopo aver esploso i colpi, si è consegnato alle forze dell’ordine. La donna è stata ferita, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La vicenda ha scosso la comunità e ora la polizia indaga sui motivi dell’episodio.

Momenti di forte tensione a Casal di Principe, nel Casertano, dove una lite familiare è degenerata in un grave episodio di violenza. Un uomo di 57 anni, residente in zona, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio dopo aver esploso tre colpi d'arma da fuoco all'interno della propria abitazione durante una discussione con la moglie. L'episodio si è verificato nelle prime ore di oggi, 2 febbraio. Le cause che hanno portato alla reazione dell'uomo non sono ancora state chiarite, ma secondo la ricostruzione dei carabinieri tutto sarebbe nato da un acceso confronto avvenuto in mattinata con la coniuge.

