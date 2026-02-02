Caroselli vivaci animano Castelnovo | il carnevale ritrova vita nelle strade del centro storico

A Castelnovo Sotto il Carnevale del Castlein torna a riempire le strade con carri colorati, musiche e tanta allegria. I primi giorni di festa hanno portato in centro storico un’onda di energia, con persone di tutte le età che si sono radunate per vivere questa tradizione che si ripete ogni anno. I carri allegorici sfilano tra le vie, mentre i bambini si divertono tra giochi e maschere. La festa è partita forte e promette altri giorni di divertimento.

A Castelnovo Sotto si è acceso il primo giorno del Carnevale del Castlein, una tradizione che ogni anno rilancia le vie del centro storico con un'esplosione di colori, suoni e creatività. La manifestazione, giunta alla sua edizione più recente, ha preso il via con la consegna simbolica delle chiavi della città da parte del sindaco Francesco Monica al personaggio ufficiale dell'evento, il Castlein, figura centrale che rappresenta il potere festoso del paese per l'intero periodo di sfilate. Il momento, carico di ironia e tradizione, è stato seguito da una sfilata di carri e mascherate che ha animato le strade del borgo, in un'atmosfera di allegria collettiva.

