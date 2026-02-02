Carolyn Smith l’annuncio in tv sul tumore | Qualcosa si era riattivato in tre punti

Carolyn Smith ha annunciato in TV di aver scoperto che il tumore si era riattivato in tre punti del suo corpo. La ballerina e conduttrice ha spiegato di aver avvertito alcuni segnali e di aver deciso di rendere pubblica la notizia, mostrando ancora una volta il suo coraggio e la sua determinazione.

La sua figura è da anni una delle più riconoscibili e autorevoli della televisione italiana, simbolo di rigore, passione e dedizione assoluta alla danza. Carolyn Smith ha costruito una carriera solida e internazionale, capace di attraversare decenni e stili diversi, mantenendo sempre intatta quella disciplina ferrea che l’ha resa un punto di riferimento per intere generazioni di ballerini. >> Incidente stradale mortale, marito e moglie a bordo: tornavano da una gita Nata artisticamente sui palcoscenici internazionali, la coreografa ha portato in Italia un’idea di ballo fatta di tecnica, eleganza e rispetto profondo per il lavoro quotidiano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Carolyn Smith, nota ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, affronta da anni una sfida personale contro un tumore diagnosticato nel 2015.

Carolyn Smith torna a Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore.

