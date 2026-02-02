Carolina Benvenga e il Piccolo coro dell’Antoniano si preparano a lanciare il loro nuovo brano,

Carolina Benvenga e il Piccolo coro dell’Antoniano duettano nel brano Carnevale siamo noi. Da venerdì 6 febbraio sarà disponibile in digitale C arnevale S iamo Noi (da oggi in pre-save ), la prima uscita discografica del Piccolo coro dell’Antoniano e Carolina Benvenga. Dallo stesso giorno sarà online, sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano, il video ufficiale per cantare e ballare insieme. Dopo la conduzione su Rai1 delle semifinali delle ultime tre edizioni dello Zecchino d’Oro, continua in musica la collaborazione con Carolina Benvenga, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Carolina Benvenga e il Coro dell’Antoniano duettano in Carnevale siamo noi

