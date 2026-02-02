Carolina Benvenga e il Coro dell’Antoniano duettano in Carnevale siamo noi

Da spettacolo.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carolina Benvenga e il Piccolo coro dell’Antoniano si preparano a lanciare il loro nuovo brano,

Carolina Benvenga e il Piccolo coro dell’Antoniano duettano nel brano Carnevale siamo noi. Da venerdì 6 febbraio sarà disponibile in digitale C arnevale S iamo Noi (da oggi in pre-save ), la prima uscita discografica del Piccolo coro dell’Antoniano e Carolina Benvenga. Dallo stesso giorno sarà online, sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano, il video ufficiale per cantare e ballare insieme. Dopo la conduzione su Rai1 delle semifinali delle ultime tre edizioni dello Zecchino d’Oro, continua in musica la collaborazione con Carolina Benvenga, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

carolina benvenga e il coro dell8217antoniano duettano in carnevale siamo noi

© Spettacolo.eu - Carolina Benvenga e il Coro dell’Antoniano duettano in Carnevale siamo noi

Approfondimenti su Carnevale Siamo Noi

Topo Gigio e il Piccolo coro dell’Antoniano duettano in Topo Top

“Un magico Natale con Carolina", il nuovo spettacolo di Carolina Benvenga

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carnevale Siamo Noi

Argomenti discussi: Uso etico e costruttivo della comunicazione: il premio Parola d'oro va a Nazarena Savino; Don Matteo L’errore: matrimonio in crisi, nuovi amori e una verità sconvolgente per Maria; Don Matteo 15, la trama del quinto episodio; Don Matteo 15 su Rai 1, la trama della quarta puntata di stasera, 29 gennaio.

carolina benvenga e ilCarolina Benvenga rivisita una delle canzoni più amate dai bambiniÈ online il coloratissimo video animato de I DUE LIOCORNI, il nuovo brano di CAROLINA BENVENGA. Un classico intramontabile dell’infanzia torna in una versione nuova e divertente, pronta a far cantar ... 361magazine.com

carolina benvenga e ilI DUE LIOCORNI, il nuovo brano di CAROLINA BENVENGAÈ online il coloratissimo video animato de I DUE LIOCORNI, il nuovo brano di CAROLINA BENVENGA. Un classico intramontabile dell’infanzia torna in una versione nuova e divertente, pronta a far ... politicamentecorretto.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.