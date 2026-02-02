Carnevale pistoiese l’allegria non ha età

Oggi a Pistoia il Carnevale si è svolto senza intoppi. Nonostante le previsioni di pioggia, il cielo si è schiarito e il sole ha accompagnato le sfilate. Piazza della Resistenza si è riempita di colori e allegria, con maschere e carri che hanno fatto divertire grandi e bambini. La festa è riuscita a superare le difficoltà meteo e a portare un sorriso sulla città.

PISTOIA Re Carnevale questa volta ha gabbato Giove Pluvio regalando una splendida giornata di sole e finalmente Piazza della Resistenza si è potuto adornare a festa. Il primo corso mascherato del Carnevale Pistoiese è andato in scena fra musica, stelle filanti, coriandoli e tante mascherine. È stato soprattutto il Carnevale delle famiglie che hanno dato spazio alla fantasia inventando maschere originali e tutte molto curate nei dettagli. Diciamo che a divertirsi non sono stati solo i bambini ma anche gli adulti, a conferma che il Carnevale sta piano, piano ritornando ai fasti del passato e sta diventando sempre di più un appuntamento sentito e partecipato dai pistoiesi.

