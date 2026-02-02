Santa Croce ha aperto il suo Carnevale con un debutto tra i più riusciti degli ultimi anni. Oltre mille persone si sono radunate in piazza Matteotti per assistere allo spettacolo di colori, musica e maschere. Federico Castellani, attore e sosia di Ceccherini, ha dato il via alle danze alle 15,30, mentre le maschere della Lupa sono entrate in scena con il tema

SANTA CROCE Un grande debutto per la novantottesima edizione del Carnevale d’Autore di Santa Croce. Alle 15,30, quando il presentatore Federico Castellani, attore, sosia di Massimo Ceccherini, ha dato il via allo sfolgorante spettacolo di colori e la musica di Giuseppe Dj, in piazza Matteotti hanno fatto il loro ingresso le maschere della Lupa con il tema "Da lì dove nasce. un bel dì vedremo" dedicato al Giappone. Dopo La Lupa ha cominciato a sfilare Il Nuovo Astro (titolo "Quando è troppo è troppo") con la mascherata dedicata al consumismo che ha fagocitato le nostre menti e i nostri portafogli con la pubblicità da Carosello in poi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale gran debutto. Oltre mille gli spettatori: "Un bellissimo spettacolo"

