Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia 2026

A Casale di Scodosia torna il Carnevale del Veneto. La festa più colorata e rumorosa dell’anno si prepara a riempire il centro con carri allegorici, musica e coriandoli. Per il 2026 si tratta della 78ª edizione, con una serie di eventi che promettono spettacoli e divertimento per grandi e piccoli. Le sfilate sono già pronte, e tra le novità ci sono anche qualche sorpresa in più per questa edizione speciale.

Coriandoli, musica e carri allegorici pronti a invadere il centro cittadino: a Casale di Scodosia torna il Carnevale del Veneto, che nel 2026 celebra la sua 78ª edizione con un ricco calendario di appuntamenti tra sfilate spettacolari, ospiti, intrattenimento per tutte le età e tante novità enogastronomiche. Un evento storico e molto atteso, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori da tutto il territorio. Sfilata dei grandiosi carri allegorici con gettito di gadget dai carri. Ospiti della giornata: Banda Cittadina e Majorettes di Villa Estense, Musici e Sbandieratori di Borgo Veneto.

