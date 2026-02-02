Carnevale d’Arte a Sansepolcro | il Centro Storico si fa capolavoro

Sansepolcro si trasforma in una galleria a cielo aperto. Dal 1° al 17 febbraio, le vetrine di 110 negozi si riempiono di opere d’arte, dando vita a un carnevale diverso dal solito. La città si anima con colori, creatività e tradizione, attirando visitatori e residenti in un evento che unisce arte e commercio in modo originale.

Arezzo, 2 febbraio 2026 –  Dal 1° al 17 febbraio le vetrine di 110 attività commerciali diventano opere d’arte Sansepolcro si prepara a trasformarsi in una grande galleria a cielo aperto con “Carnevale d’Arte – Il Centro Storico si fa capolavoro”, l’evento che dal 1° al 17 febbraio animerà il cuore della città unendo creatività, commercio e tradizione. Per oltre due settimane, le vetrine dei negozi del centro storico si trasformeranno in vere e proprie opere d’arte, offrendo a cittadini e visitatori un percorso suggestivo tra colori, allestimenti artistici e richiami ai grandi maestri della pittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

