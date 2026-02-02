La prima domenica del Cento Carnevale d’Europa ha portato una grande festa in città. La folla si è riversata per vedere Rose Villain salire sul palco, tra musica, colori e tanta energia. La cantante, che ha origini centesi, ha raccontato di essere tornata a casa, emozionata per il calore del pubblico e lo spettacolo che ha preso vita sotto gli occhi di tutti. Una giornata di festa che ha coinvolto grandi e piccini, lasciando tutti con il sorriso.

Un fiume di gente, spettacolo, energia, stupore e bellezza. Grande successo per la prima domenica del Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi, che ha visto salire sul palco Rose Villain, rapper e cantautrice di origini centesi. "Sono davvero tanto contenta di essere qui – ha detto –. Quando mi hanno chiesto di venire qui al Carnevale ho detto sì immediatamente. Mio nonno era di Cento, la conosco e sono appena stata al cimitero a trovare tutti i miei bisnonni. Ho un legame incredibile con questa città. È la prima volta che vengo al Carnevale: è bellissimo, qui sento l’elettricità particolare di casa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, comincia la festa. Fan in delirio per Rose Villain: "Il nonno era centese, sono a casa"

Approfondimenti su Cento Carnevale

Il Carnevale di Cento si prepara ad accogliere un evento speciale.

Il Carnevale di Cento si prepara a vivere un'edizione ricca di eventi, con oltre quaranta iniziative in programma.

Ultime notizie su Cento Carnevale

