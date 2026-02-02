Carnevale Ausonia 2026

Questa mattina, a Ausonia, è stato annunciato il programma ufficiale del Carnevale 2026. L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco hanno svelato le date e le iniziative che animeranno le strade del paese nei prossimi giorni. I cittadini sono invitati a partecipare e a prepararsi per una festa ricca di eventi, carri allegorici e maschere tradizionali.

L'Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Ausonia sono lieti di presentarvi il programma del Carnevale 2026. Due giornate all'insegna della tradizione e del divertimento: - Sabato 14 febbraio ad Ausonia - Martedì 17 febbraio a Selvacava.Protagonisti indiscussi:• Sfilata animata dalle nostre associazioni locali;• Animazione per grandi e piccini a cura di Art&Party;• Spettacolo de La Zeza e i Mesi dell'Anno, espressione autentica della nostra tradizione popolare.Non mancheranno degustazioni di dolci tipici di Carnevale grazie al nostro Centro Anziani APS.E grande novità: il "Carnevale in Carriola", il concorso ideato dalla Pro Loco di Ausonia!Vi aspettiamo numerosi!

