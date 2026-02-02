Carnevale 2026 Bressa | In Prato una giornata pensata per le famiglie

Il Vicesindaco di Padova, Antonio Bressa, ha svelato i dettagli della festa di Carnevale che si terrà in Prato della Valle. La giornata sarà dedicata alle famiglie e offrirà diverse attività per grandi e bambini. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità in un evento di festa e divertimento.

Domenica 8 febbraio dalle 10.30 torna in Prato della Valle la grande festa in maschera con le kermesse gastronomica “Coriandoli&Sapori” e alle 14.30 la grande sfilata dei carri allegorici Il Vicesindaco del Comune di Padova, Antonio Bressa, ha presentato il programma della grande festa che si svolgerà in Prato della Valle in occasione della chiusura del Carnevale. «E' la grande festa in maschera della città: una giornata per famiglie, bambine e bambini, che riempie Prato della Valle di colori, musica e allegria. Si parte già dalla mattina con “Coriandoli&Sapori”, la kermesse gastronomica con food truck e proposte per tutti i gusti, e nel pomeriggio arriva il momento più atteso: la sfilata degli undici carri allegorici, costruiti e animati da volontari e associazioni della provincia, con corpi di ballo e figuranti in costume, lungo l’anello dell’Isola Memmia», ha spiegato Bressa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Carnevale di Padova si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 8 febbraio in Prato della Valle.

Questa mattina, le strade di Oulx si sono riempite di colori e rumori.

