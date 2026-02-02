Carnesecchi l’eroe di Como Atalanta record impressionante di rigori parati! Messaggio a Gattuso per la Nazionale

Carnesecchi si conferma protagonista a Como, parando un numero impressionante di rigori. L’estremo difensore dell’Atalanta ha regalato una partita emozionante e ha attirato l’attenzione di Gattuso, che gli ha inviato un messaggio di stima per la Nazionale. La Gazzetta lo elogia non solo per le parate, ma anche per il suo carattere e il suo modo di essere.

Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi eroe, rigore parato al 97' La partita tra Como e Atalanta finisce a reti inviolate, con il punteggio di 0-0. Carnesecchi e spirito di gruppo, l'Atalanta resiste al Como: 0-0 in inferiorità numerica L'Atalanta mantiene la barra dritta e strappa un pareggio senza reti sul campo del Como. L'Atalanta resiste in dieci contro il Como, Carnesecchi eroe di giornata; Atalanta eroica: resiste in 10 e pareggia contro il Como. Carnesecchi para il rigore di Nico Paz al 96'; Carnesecchi supereroe di un'Atalanta in 10 e indomita a Como; Como-Atalanta 0-0, la partita vista da Serina. Dal letame nascono i fior. E Carnesecchi è perfetto. A Como l'ennesimo miracolo (multiplo) di Carnesecchi: Momenti che sogni da quando sei bambinoCarnesecchi eroe a Como con il rigore parato a Paz all'ultimo respiro, ma non è l'unica grande parata della partita: 5° clean sheet nel 2026 ... bergamonews.it Carnesecchi eroe, Nico Paz sbaglia il rigore e scoppia in lacrime: cos'è successo nel finale di Como-AtalantaFinale thrilling al Sinigaglia: Carneschi para il rigore a Nico Paz, che scoppia in lacrime. msn.com CiaoComo sport - La super-gallery dal Sinigaglia dei nostri amici: spettacolo in curva, tutte le immagini del pomeriggio azzurro Andrea, Riccardo e Stefano: a loro dobbiamo dire grazie per le foto ed i video di oggi per Como - Atalanta. Su tutti la spett - facebook.com facebook

