Carnesecchi insuperabile col Como ipnotizza Nico Paz | è il terzo rigore parato in stagione

Il portiere dell’Atalanta, Carnesecchi, si mette in mostra ancora una volta. Durante la partita contro il Como, para un rigore importante e ipnotizza Nico Paz, che sbaglia il tiro. È il terzo rigore parato in questa stagione per il numero uno bergamasco. Alla fine del match, Carnesecchi manda un messaggio all’avversario, dicendo: “Mi dispiace che sia capitato a lui”. La sua prestazione resta uno degli aspetti più commentati della giornata.

Prima di narrare il notevole pomeriggio del portiere Carnesecchi, è bene soffermarci sull’anima del ragazzo Marco. A fine partita, dopo aver parato tutto, anche l’ambizione del Como, è riuscito a trovare un pensiero che non deve passare inosservato. "Voglio mandare un grosso abbraccio a Nico Paz perché è veramente un giocatore straordinario e quasi mi dispiace che sia capitato a lui di sbagliare". Il ragazzo Marco ha fatto emergere le emozioni, provando a condividere quello che avrà provato Nico. È sinonimo di spessore umano. Poi c’è lo stratosferico portiere dell’Atalanta che si dice "felice perché in campo si pensa solo al bene della squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel lunch match della 23esima giornata di Serie A, il Como e l’Atalanta pareggiano 0-0 in una partita combattuta.

