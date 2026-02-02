Carlo Messina Intesa Sanpaolo | Risparmio gestito in Italia da Generali è un po’ sopravvalutato Non temiamo nuovi concorrenti

Carlo Messina di Intesa Sanpaolo commenta il mercato del risparmio gestito in Italia, criticando Generali e il suo posizionamento. Il manager sottolinea che il settore è un po’ sopravvalutato e che non temono nuovi concorrenti. Messina aggiunge che la banca sta costruendo una strategia diversa e più stabile rispetto alle tensioni del risiko bancario previsto per il 2025.

"Noi siamo ben felici di far parte di una storia completamente diversa rispetto alla saga del risiko bancario del 2025. E la nostra espansione si concretizzerà fuori dai confini italiani". Il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha ribadito il concetto anche in sede di presentazione dei conti del 2025 e del nuovo piano industriale della prima banca italiana. "Ogni eventuale integrazione o fusione dei nostri concorrenti, che al momento non si sono ancora realizzate, non cambierà la solida leadership di Intesa Sanpaolo in Italia e possiamo attrarre sempre più private banker e consulenti finanziari", ha aggiunto il banchiere a proposito delle attese del mercato su un riposizionamento di banche e assicurazioni, a partire da Unicredit e Generali.

