Cariche e manifestanti pestati a terra | degli scontri a Torino si deve chiedere conto al governo

Questa mattina a Torino sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con alcuni dimostranti pestati a terra. Le proteste sono state durissime e hanno portato a decine di interventi delle forze di sicurezza. Ora si aspetta una risposta chiara dal governo, che sembra usare questi episodi come scusa per introdurre nuove misure di sicurezza. La sinistra invece fatica a smascherare la strumentalizzazione, mentre cresce la preoccupazione per la tenuta democratica del Paese.

Gli scontri di Torino vengono usati dal governo come pretesto per applicare nuove misure securitarie, mentre la sinistra resta incapace di smascherare una strumentalizzazione che mette a rischio la tenuta democratica del Paese.

