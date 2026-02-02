Carcere riconfermato per Dassilva | il video degli avvocati

I giudici del Riesame hanno deciso di confermare la detenzione di Dassilva. Dopo tre giorni di discussioni e riflessioni, gli avvocati hanno diffuso un video in cui commentano la decisione. La vicenda si conclude con il carcere riconfermato, senza ulteriori sorprese.

"Prendiamo atto di questa decisione, dopo tre giorni di meditazione da parte dei giudici del Riesame. Riteniamo che la gravità indiziaria non fosse stata raggiunta, ma leggeremo le motivazioni e valuteremo". Queste le parole del legale Andrea Guidi dopo la conferma per la terza volta del carcere come misura cautelare per Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli.

