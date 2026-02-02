Carattere Jolo | vince in rimonta Successo a casa del Firenze Ovest

Il Carattere Jolo conquista una vittoria in rimonta a Firenze Ovest. La squadra di casa apre le marcature, ma alla fine Jolo ribalta tutto e si porta a casa i tre punti. La partita si gioca su un campo difficile e i giocatori dimostrano carattere e determinazione.

Firenze Ovest 1 Jolo 2 FIRENZE OVEST: Valoriani, Marghi, Ussia, Fedi, Banchi, Nencio, Martini, Ammaniti, Taofik, Ridolfi, Fontani. A disp.:Lo Piano, Fiore, Pisapia, El Youssefi, Leoncini, Torrente, Petracci, Giardini, Berti. All.:Secci. JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, D’Agati, Medini, Vannini, Verdi, Rozzi. A disp.: Giusti, Torcasso, Peschi, Rossi, Sforzi, Marchio, Tomberli, Robi, Lo Iacono. All.: Ambrosio. Arbitro: Carlo Bigongiari di Lucca, coadiuvato da Prashan Seneviratna di Pontedera e Alessandro Bevilacqua di Pistoia. Reti: 10’ Ridolfi (rig.) 20’ D’Agati, 42’ Vannini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carattere Jolo: vince in rimonta. Successo a casa del Firenze Ovest Approfondimenti su Firenze Ovest Jolo Lo Jolo alla prova Firenze Ovest. Per replicare il successo dell’andata Lo Jolo torna in campo a Firenze Ovest per cercare il bis. Jolo, in campo gioco e carattere. Un punto di forza contro la Lampo Nel confronto tra Lampo Meridien e Jolo Calcio, le due squadre si sono affrontate senza segnare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Firenze Ovest Jolo Argomenti discussi: Carattere Jolo: vince in rimonta. Successo a casa del Firenze Ovest. Jolo, in campo gioco e carattere. Un punto di forza contro la LampoLampo Meridien-Jolo era senza ombra di dubbio il big match della sedicesima giornata del campionato di Promozione. E ieri, gli uomini di mister Ambrosio sono tornati con un pareggio a reti bianche ... lanazione.it CALCIO IN TV: Pietrasanta - Jolo ore 22,30 CANALE 88 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.