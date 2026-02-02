Capitale della Cultura | Ciclovia e Francigena infrastrutture strategiche

Da alcuni giorni è stato istituito il divieto di sosta e transito nel tratto di viale Mazzini compreso tra la rotonda di Villa Ollandini e l'intersezione con via San Francesco e nella via della Fortezza, nel tratto prospiciente l'intersezione con viale Mazzini, sono in vigore il divieto di sosta e il senso unico alternato. Modifiche necessarie perché è in corso, a opera della ditta Fea srl, il completamento dei lavori di realizzazione del lotto prioritario della ciclovia tirrenica. Un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio, destinata a collegare il Levante al Ponente ligure, lungo la costa, che rappresenta anche uno dei punti centrali attorno a cui ruota la candidatura di Sarzana a Capitale italiana della cultura per il 2028.

