Caos infortuni Conte può sorridere | doppio rientro possibile contro il Genoa

Antonio Conte può già sorridere. Il tecnico azzurro spera di riavere in campo almeno due giocatori prima della sfida contro il Genoa. Giovanni Di Lorenzo si è infortunato nell’ultimo match contro la Fiorentina, ma potrebbe tornare a disposizione già per la prossima partita. La situazione degli infortuni in casa Napoli resta complicata, ma questa notizia dà qualche speranza in più.

Il tema degli infortuni è risultato cruciale in casa Napoli fino a questo momento. Antonio Conte ha dovuto fare a meno di diversi giocatori nel corso delle ultime settimane, Giovanni Di Lorenzo soltanto l’ultimo in ordine temporale: il capitano, infatti, si è fatto male nel corso dell’ultimo match contro la Fiorentina e si è andato ad aggiungere alla lunga schiera di calciatori indisponibili. Dopo il rientro di Lukaku, però, sembra stiano per arrivare altre buone notizie. Napoli, doppio rientro col Genoa? L’annuncio di Sky. Alcuni di quelli attualmente ai box potrebbero finalmente tornare a disposizione di Antonio Conte nel corso della settimana, forse già per la sfida contro il Genoa in programma sabato alle 18. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli si prepara a riaccogliere Rrahmani tra i titolari.

Dopo la vittoria in campionato e la Supercoppa italiana, il Napoli si concentra sulla gestione degli infortuni e sul futuro.

Argomenti discussi: L'ex collaboratore di Conte al Napoli: Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo; Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato; Napoli, quanto pesano gli infortuni? Tutti i numeri dell'infermeria di Conte; Infortuni colpa del calendario: svelati i numeri che fanno a pezzi la tesi di Conte.

Napoli, Conte nel caos: la durissima stoccata dell’exUn ex membro dello staff di Conte si è espresso sulla condizione fisica che molti giocatori del Napoli stanno patendo. newsmondo.it

Napoli, Di Canio smonta Conte sugli assenti. Alisson Santos divide: perché una riserva è stata preferita a LangDi Canio attacca Conte dopo l'ultima sfuriata sugli infortuni. Il mercato del Napoli si chiude con un altro brasiliano: tifosi scettici su Alisson Santos. sport.virgilio.it

Con l'infortunio meno grave del previsto di Di Lorenzo, il @sscnapoli si allontana da Zappa. Avanza la @acffiorentina in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. @SkySport x.com

