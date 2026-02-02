Cantiere fatiscente | i netturbini annunciano un presidio fuori al Comune

Gli operai del cantiere di igiene urbana a Santa Maria a Vico si preparano a scendere in piazza. La Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha annunciato un presidio di due ore davanti al Comune giovedì mattina, con una breve assemblea retribuita. I lavoratori sono nervosi e chiedono risposte concrete sulla situazione del cantiere, che da tempo mostra segni di abbandono e degrado. La protesta si inserisce in un clima di tensione crescente tra i dipendenti e le istituzioni locali.

Il sindacato Fp-Cgil sulle criticità: "Locali fatiscenti e privi di adeguati spogliatoi e servizi igienici. Non c'è un ufficio idoneo per le timbrature del personale e non vengono riconosciuti i buoni pasto arretrati" Agitazione e nervosismo nel cantiere di igiene urbana di Santa Maria a Vico. La Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha proclamato per giovedì 5 febbraio, dalle ore 8:20 alle 10:20, un presidio statico con assemblea sindacale retribuita dei lavoratori del servizio di igiene ambientale impiegati nel Comune di Santa Maria a Vico. "Tra le principali criticità segnalate figurano le condizioni del cantiere - ha dichiarato Alfredo Gagliotti, segretario provinciale Igiene Ambientale Fp Cgil - che è fatiscente e privo di adeguati spogliatoi e servizi igienici.

